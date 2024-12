Arbonia AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Stellungnahme

Update zum anstehenden Closing des Verkaufs der Division Climate



20.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Arbon, 20. Dezember 2024 - Der Verkauf der Division Climate an die Midea Electrics Netherlands B.V., eine Gesellschaft der Midea Gruppe, wurde in den vergangenen Monaten von den zuständigen nationalen Kartell- und Investitionskontrollbehörden (FDI) ohne Auflagen und Bedingungen genehmigt. Damit der Kaufvertrag vollzogen werden kann (Closing), muss abschliessend die Genehmigung der EU-Kommission für den Zusammenschluss vorliegen. Diese wird für Ende Januar 2025 erwartet. Die kartellrechtliche Prüfung der Devestition der Arbonia Division Climate durch die EU-Kommission ist mit der offiziellen kartellrechtlichen Anmeldung in die Endphase eingetreten. Die Genehmigung der EU-Kommission wird mit Ablauf der anwendbaren Verfahrensfrist in den nächsten Wochen, voraussichtlich Ende Januar 2025, erwartet. Stets vorbehalten bleiben mögliche weitere Massnahmen und/oder Rückfragen regulatorischer Behörden sowie der EU-Kommission.

Der Verwaltungsrat bekräftigt zudem sein bereits öffentlich dargelegtes Bekenntnis zur Beteiligung der Aktionäre am Verkaufserlös. Kontakt

