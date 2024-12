Der DAX hat am Donnerstag nach der Zinsprognose der US-Notenbank Fed vom Mittwoch Federn lassen müssen. Er ging am Ende mit einem Minus von 1,4 Prozent auf 19.969,86 Zählern aus dem Handel. Und auch zum Wochenschluss dürfte es weiter abwärts gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,7 Prozent tiefer auf 19.835 Zähler.Für zusätzliche Kursschwankungen dürfte heute der große Verfallstag an den Termin- und Derivatebörsen sorgen. Auf der Terminseite ist es ansonsten recht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...