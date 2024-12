Der DAX hat gestern einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Am Ende lag er 1,35 Prozent tiefer bei 19.969 Punkten. Heute muss er mit gemischten Vorgaben aus Übersee zurechtkommen. Außerdem ist dreifacher Verfallstag.Rheinmetall profitiert von zwei Großaufträgen der Bundeswehr, was zu einem Anstieg um 1,1 Prozent führt. Der Rüstungskonzern erhält Aufträge in Milliardenhöhe, darunter die Ausrüstung von 10.000 Fahrzeugen und die Integration von IT-Systemen für die Landstreitkräfte. Parallel ...

