Lieferte die Fed den Sargnagel für die diesjährige Rally?von Sven Weisenhaus Es ist erstaunlich, dass die vorgestrigen crashartigen Kurseinbrüche am Aktienmarkt offenbar nur kurzzeitig die Börsen durchgerüttelt haben. Und es ist beeindruckend, wie schnell die Anleger wieder zu ihrem vorherigen Verhalten zurückgefunden haben und dieses fast unbeeindruckt fortsetzen. Auffällig ruhiges Kursverhalten Immer wieder ließ sich in den vergangenen Tagen beobachten, dass sich die Kurse an den Aktienmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...