GSK-Studie zu kombinierten Einsatz von Krebsmitteln mit Jemperli positiv

Von Helena Smolak

DOW JONES--Die beiden Anti-Krebspräparate Jemperli und Zejula von GSK haben in Kombination bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs in der Erstlinienbehandlung in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie das primäre Endziel des progressionsfreien Überlebens erreicht.

Der britische Arzneimittelhersteller teilte mit, die Zugabe von Jemperli zur Standard-Chemotherapie und seiner Krebs-Erhaltungstherapie Zejula habe - mit oder ohne das Krebsmedikament Bevacizumab - den Zeitraum vom Behandlungsbeginn bis zum Fortschreiten der Erkrankung im Vergleich zu Patientinnen, die ohne Jemperli behandelt wurden, verlängert. Die Studie zeigte keine statistisch signifikanten Ergebnisse für das sekundäre Ziel des Gesamtüberlebens, so GSK.

Die Kombination der Medikamente wurde von den Patienten gut vertragen, erklärte das Unternehmen. "Im Rahmen unserer Fokussierung auf gynäkologische Krebserkrankungen prüfen wir weiterhin das Potenzial dieser Kombination", sagte Hesham Abdullah, der globale Chef für der Onkologie sowie Forschung und Entwicklung des Unternehmens.

GSK wird sich mit den Gesundheitsbehörden abstimmen, um die nächsten Schritte festzulegen.

Jemperli ist für Patientinnen mit primärem fortgeschrittenem oder rezidivierendem Endometriumkarzinom zugelassen. Es wird derzeit in Kombination mit anderen Therapien für gynäkologische, kolorektale und Lungenkarzinome getestet.

December 20, 2024

