FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.12.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 44 (47) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1180 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 189 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 210 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 770 (885) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WORKSPACE GROUP TARGET TO 630 (655) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 447 (435) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 740 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 895 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2960 (2800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP REINITIATES SEGRO PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1102 PENCE - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 639 (648) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2573 (2603) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1176 (1198) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS STARTS CANAL+ WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 240 PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob