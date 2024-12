Die Friedrich Vorwerk Group (FVG) hat einen Großauftrag von Open Grid Europe (OGE) für die Umsetzung einer Phase der Erdgasleitung Wardenburg-Drohne (WAD) erhalten, was einen wichtigen Fortschritt im Erdgas-Segment darstellt. Dieser Auftrag ergänzt weitere Großprojekte in diesem Jahr und stärkt die Dynamik von FVG im Sektor. Im Jahr 2024 war das Elektrizitätssegment ein wichtiger Wachstumstreiber mit höheren Umsatzbeiträgen, während der Bereich Sauberer Wasserstoff einen leichten Rückgang verzeichnete. Das Erdgas-Segment zeigte eine deutliche Margenverbesserung, während die Profitabilität im Elektrizitätssegment zurückging. Der Auftragsbestand von 1,18 Mrd. EUR, größtenteils aus dem Elektrizitätssegment, wird nun durch neue Erdgasaufträge gestärkt und sichert weiteres Wachstum. Mit den Investitionen Deutschlands in den Ausbau der Energieinfrastruktur ist FVG gut positioniert, um eine starke Performance zu liefern. Daher bestätigen die Analysten ihre KAUF-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 36,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 30 % bedeutet. Die vollständige Analyse ist verfügbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE