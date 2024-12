Hier geht's zum Smartbroker Adventskalender (Werbung): https://bit.ly/smartbroker-adventskalender Jetzt einen Bitcoin gewinnen (Werbung): https://bit.ly/smartbroker-bitcoin-gewinnspiel Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Nike | FedEx | Deutsche Bank - Die Blase bei Quantencomputer-Aktien ist geplatzt - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - 50-Tage-Linie am Hexensabbat im Mittelpunkt Nike - Aktie fährt Achterbahn FedEx - Aufspaltung treibt Aktie an Quantencomputer: Die Blase ist geplatzt Deutsche Bank - Probleme in Polen Die letzten 4 Aktien für das Musterdepot wO Bl 2025 Großes Q&A-Spezial zum Jahresende