Die meistgehandelten Produkte: Fraport-Aktie zieht an!

Der DAX® notiert unter der Marke von 19.700 Punkten und damit knapp 1,2 Prozent im Minus. Die Folgen der jüngsten Zinssenkung der Fed und die Ankündigung, die Zinsen im nächsten Jahr nur zwei Mal zu senken der Fed belasten weiterhin den deutschen Aktienmarkt. Heute ist der dritte Freitag im letzten Monat des Quartals und damit an der Börse ein großer Verfallstag. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Knock-Out-Optionsscheine auf Fraport.

Fraport AG hat kürzlich einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Die Aktien stiegen um mehr als 6 Prozent im Xetra-Handel, nachdem das Unternehmen eine neue Vereinbarung über Flughafengebühren bekannt gegeben hatte. Diese Vereinbarung, die eine durchschnittliche Erhöhung der Gebühren um 5,7 Prozent über die nächsten vier Jahre vorsieht, wurde von den Investoren positiv aufgenommen. Auch Call-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf Rheinmetall sind wieder gefragt. Der Rüstungskonzern hat von der Bundeswehr zwei Großaufträge in Milliardenhöhe erhalten. Die Aktie gab dennoch um mehr als 2 Prozent nach und notiert bei 605,60 EUR. Zuletzt stehen auch Call-Optionsscheine auf Block im Blickpunkt der Anleger. Block hat in den letzten Tagen einen Rückgang des Aktienkurses um fast 10 % verzeichnet. Dies wurde durch Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und der jüngsten Entwicklungen im Bereich der Zahlungsabwicklung ausgelöst. Das Papiert notiert bei 87,64 USD.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Fraport AG Call HR0NKV 2,58 59,225 EUR 32,83 EUR 2,26 Open End DAX® Call UG0FSL 1,55 19723,00 Punkte 19698,15 Punkte 179,35 Open End DAX® Put HD2NHU 10,65 19733,44 Punkte 20770,38 Punkte 18,89 Open End DAX® Call HD11T6 26,51 19723,00 Punkte 17077,50 Punkte 7,32 Open End MicroStrategy Inc. Call HD3C34 18,91 308,685 USD 115,66 USD 1,57 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2024; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 1,81 608,60 EUR 700,00 EUR 32,41 19.03.2025 Block Inc. Call UG1CXT 0,85 87,615 USD 98,00 USD 9,85 18.06.2025 DAX® Put HD6KUG 2,50 19734,50 Punkte 16000,00 Punkte 58,93 16.09.2025 Tesla Inc. Put HD6Z1C 0,34 411,43 USD 300,00 USD 125,80 15.01.2025 Tesla Inc. Call HC0K58 1,95 412,40 USD 450,00 USD 18,23 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2024; 11:07 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD4E0G 8,11 309,35 USD 217,70 USD 3 Open End DAX® Short HD8DU4 0,4700 19748,00 Punkte 20768,72 Punkte -25 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 12,81 606,40 EUR 413,57 EUR 3 Open End DAX® Long HC3TKM 8,77 19745,50 Punkte 17975,99 Punkte 10 Open End E.ON SE Long HC4MV3 9,13 110,375 EUR 7,42 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2024; 11:12 Uhr;

