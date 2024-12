American Airlines - AAL: Citigroup & Deutsche Bank erhöhen die Kursziele!

Breakout Setup nach dem Rücksetzer bei American Airlines (AAL)!

Starke Unterstützungszone bei 16 USD & besonders großes Handelsvolumen beim Gap Up!

American Airlines (AAL) - ISIN US91324P1021

Rückblick: Ein Kursplus von rund 16.5 Prozent in den vergangenen sechs Monaten und ein Gap Up vom 4. auf den 5. Dezember mit besonders starkem Handelsvolumen sind eindeutig bullische Signale bei der American-Airlines-Aktie. Die Tatsache, dass der anschließende Rücksetzer oberhalb der 20-Tagelinie bleibt und die Kurslücke bei 16 USD eine neue Unterstützungslinie formiert, spricht ebenfalls für weiter steigende Kurse.

American-Airlines-Aktie: Chart vom 19.12.2024, Kürzel: AAL Kurs: 16.64 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Luftfahrtsektor hielt sich bei den rückläufigen Kursen des Gesamtmarktes in den letzten Tagen relativ stark. Mit dem Überschreiten der letzten Tageskerze könnte ein neuer Bounce starten. Das Kursziel für die American-Airlines-Aktie haben wir beim Pivot-Hoch vom 10. Dezember eingezeichnet und liegen deutlich unter den von Citigroup und Deutsche Bank genannten Targets.

Mögliches bärisches Szenario

Falls die Kurse am Gesamtmarkt weiter fallen sollten, wäre wahrscheinlich der recht sensible Luftfahrtsektor - und damit auch American Airlines - ebenfalls betroffen. Die knapp unter 16 USD eingezeichnete Linie stellt eine solide Unterstützung dar. Sollte diese nicht halten, sollten wir das als deutliches Warnsignal erkennen und den Trade nicht weiter verfolgen.

Meinung:

Das Gap Up bei American Airlines steht in zeitlichem Zusammenhang mit der Erhöhung der Kursziele seitens der Analysten (von 19 auf 23 USD, Deutsche Bank von 16 auf 24 USD). Die Citigroup hat das Wertpapier in ihre Focus-Liste aufgenommen. Sie bewertet dabei die Vorteile, die sich aus höhere Einnahmen pro verfügbarer Sitzmeile ergeben und sieht im Vergleich zu anderen Airline-Aktie noch ein gewisses Nachholpotential. Dieser bullischen Einschätzung können wir uns grundsätzlich anschließen, sofern der Gesamtmarkt mitspielt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 10.93 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 478.88 Mio. USD

Meine Meinung zu American Airlines ist bullisch.

Quellennachweis: https://finance.yahoo.com/news/citi-ups-price-target-american-134608940.html, https://finance.yahoo.com/news/american-airlines-price-target-raised-121621355.html

Veröffentlichungsdatum: 20.12.2024

Autor: Thomas Canali

