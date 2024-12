EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

ENCAVIS erwirbt von der Enertrag SE zwei bereits im Bau befindliche Windparks mit einer Gesamtkapazität von 36 MW und baut sein Windparkportfolio in Deutschland weiter konsequent aus



Hamburg, 20. Dezember 2024 - Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat von der ENERTRAG SE zwei im Bau befindliche Windparks in Bonnhagen (Mecklenburg-Vorpommern) und Roitzsch (Sachsen-Anhalt) erworben. ENERTRAG übernimmt auch die Errichtung und die Betriebsführung der Windparks.



Der Windpark Bonnhagen (24 MW) ist 30 Kilometer westlich von Wismar gelegen und wird seit Juli 2024 gebaut. Der Netzanschluss ist für September 2025 geplant. Der Windpark Roitzsch (12 MW) befindet sich 40 Kilometer nordwestlich von Leipzig und wird seit April 2024 errichtet. Hier wird der Anschluss an das Stromnetz bereits im März 2025 erwartet.



"Nach den kürzlich erworbenen Windparks Dannhausen (Sowitec) und Everswinkel (UKA) kommen nun die Windparks Bonnhagen und Roitzsch hinzu. Unser Windparkportfolio in Deutschland wächst kontinuierlich, auf mittlerweile insgesamt rund 376 MW", so Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG.



Dr. Gunar Hering, CEO von ENERTRAG, sagt: "Mit Encavis haben wir einen erfahrenen Partner für die Windprojekte Bonnhagen und Roitzsch gefunden, der unsere Vision einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung teilt. Die langfristige Ausrichtung und Betriebserfahrung von Encavis ergänzen die Werte und Ziele von ENERTRAG perfekt, um gemeinsam die Energiewende voranzutreiben."



Die Stromabnahme beider Windparks ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgesichert.



Details zu Bonnhagen: Die vier Windturbinen des Typs Vestas V162 mit je 6 MW Erzeugungskapazität werden nach der Fertigstellung jährlich insgesamt rund 77 Gigawattstunden (GWh) an Strom erzeugen.



Details zu Roitzsch: Zwei Windturbinen des Typs Vestas V150 mit je 6 MW Erzeugungskapazität. Der Windpark wird nach der Fertigstellung jährlich insgesamt rund 34 Gigawattstunden (GWh) Strom liefern.





***





Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,7 Gigawatt (GW), davon rund 2,4 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,3 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko" innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.



www.encavis.com



Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com





Über ENERTRAG

Seit mehr als 25 Jahren setzt ENERTRAG die Energiewende um. Über 1.000 Mitarbeiter*innen planen, bauen und betreiben Verbundkraftwerke: basierend auf Wind- und Solaranlagen, eigener Netzinfrastruktur, Batterien und Elektrolyseuren. Diese liefern verlässlich und bedarfsgerecht Strom, Wärme und grünen Wasserstoff - und ersetzen so jedes fossile Kraftwerk.



Mit unseren eigenen Anlagen erzeugen wir jährlich rund 2.000 Gigawattstunden Strom aus Wind und Sonne und seit 2011 grünen Wasserstoff. Auf dieser Basis entwickeln wir Energieprojekte mit über 30 Gigawatt Leistung - in neun Ländern auf vier Kontinenten.



ENERTRAG steht für die globale Energieversorgung der Zukunft: nachhaltig, sicher, regional verankert. Damit unsere Erde lebenswert bleibt.



www.enertrag.com



Kontakt:

ENERTRAG SE

Michael Rassinger

Pressesprecher

Tel.: +49 16096261279

E-Mail: michael.rassinger@enertrag.com



