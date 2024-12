Viele Händler verabschieden sich in diesen Stunden in die Ferien. Die Bären haben freie Bahn so scheint es. Novo Nordisk liefert schwache Studiendaten und kollabiert. 25 Prozent Abschlag waren eine klare Kaufchance. Auch bei Tesla, Nvidia und dem Bitcoin geht es Schlag auf Schlag. Wir hatten diese Bewegung für Anfang Januar erwartet, nun wird er vorgezogen. In unseren Depots bei Feingold Research haben wir hohe Cash-Quoten eingezogen und Gewinne gesichert. Nach Weihnachten geht es voll los. *Preisanhebung ...

