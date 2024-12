EQS-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges

20.12.2024 / 16:19 CET/CEST

Knorr-Bremse AG Moosacher Str. 80 80809 München ISIN: DE000KBX1006

Ad-hoc-Mitteilung Knorr-Bremse veräußert R.H. Sheppard Co., Inc. in Nordamerika und wertberichtigt Restkaufpreisforderung Knorr-Bremse veräußert Beteiligung an R.H. Sheppard in den USA und erreicht damit nächsten wichtigen Meilenstein der Portfoliooptimierung

Knorr-Bremse schreibt Restkaufpreisforderung aus Veräußerung von Kiepe Electric ab

Hierdurch einmalige und nicht zahlungswirksame Belastung des Gewinns je Aktie im vierten Quartal 2024 von insgesamt knapp 0,70 EUR

Unverändert starke operative Performance stützt Vorschlag einer mindestens stabilen Dividende für Geschäftsjahr 2024 Die Knorr-Bremse AG ("Knorr-Bremse") hat einen Vertrag zur Veräußerung der R.H. Sheppard Co., Inc. ("Sheppard") an den US-amerikanischen Investor Balmoral RHS Acquisition Corp geschlossen. Das Closing und Signing der Transaktion erfolgten zeitgleich. Durch den Verkauf von Sheppard entsteht einmalig eine nicht zahlungswirksame und nicht operative Net Income Belastung von ca. 60 Mio. EUR, die sich auf den Gewinn je Aktie im 4. Quartal 2024 mit rund 0,37 EUR auswirkt. Sheppard ist einer der führenden Hersteller von Lenksystemen für Nutzfahrzeuge auf dem nordamerikanischen Markt. Der Umsatz von Sheppard belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf rund 150 Mio. USD. Zusätzlich hat der Vorstand der Knorr-Bremse eine Wertberichtigung einer Forderung (Restkaufpreis und Earn out) aus der Veräußerung der Kiepe Electric GmbH von knapp 50 Mio. EUR beschlossen. Die Abschreibung ist nicht zahlungswirksam und stellt keine Belastung für das operative Ergebnis dar, wirkt sich allerdings mit 0,31 EUR belastend auf den Gewinn je Aktie im vierten Quartal 2024 aus. Knorr-Bremse plant auf der kommenden Hauptversammlung mindestens eine stabile Dividende für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen, um der weiterhin starken operativen Performance Rechnung zu tragen. Knorr-Bremse bestätigt die operative Guidance für Umsatz, EBIT-Marge und Free Cashflow entsprechend der Q3-Berichterstattung. Ansprechpartner Medien

