DJ Novo Nordisk will Wegovy-Produktion weiter erhöhen

Von Helena Smolak

DOW JONES--Novo Nordisk bereitet sich darauf vor, die Produktion seines Blockbuster-Medikaments Wegovy zur Gewichtsreduzierung zu erhöhen, um die boomende Nachfrage nach dem Medikament zu befriedigen. Die Nachfrage sei immer noch recht hoch, sagte Henrik Wulf, bei dem Unternehmen als Vice President für die Produktverfügbarkeit und Qualität verantwortlich. Das Unternehmen könnte Wegovy nicht weltweit einführen, das sei unmöglich.

Die Bemühungen von Novo Nordisk, die Versorgung mit dem Medikament zu verbessern, erhielten Anfang dieser Woche Auftrieb, nachdem das Unternehmen die 11 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von drei großen Standorten abgeschlossen hatte, die früher dem US-Auftragshersteller Catalent gehörten.

Das dänische Pharmaunternehmen - dessen Aktien am Freitag nach enttäuschenden Studienergebnissen für sein Antifettleibigkeitspräparat CagriSema eingebrochen waren - hat bereits mit der Produktion von Wegovy und Ozempic an drei Standorten begonnen, so Wulf im Interview.

Die steigende Nachfrage nach Wegovy und Ozempic hat das Angebot bei weitem übertroffen. Novo Nordisk arbeitet intensiv daran, die Verfügbarkeit der Mittel zu erhöhen. Als Resultat musste das Unternehmen neue Dosen einschränken, um dadurch sicherzustellen, dass Patienten, die das Medikament einnehmen, ihre Behandlung fortsetzen können. Außerdem musste das Unternehmen die Zahl der Länder begrenzen, in denen das Medikament eingeführt wurde.

Die US-Arzneimittelbehörde erklärte am Donnerstag, dass Eli Lilly, ein Konkurrent von Novo Nordisk, die Lieferengpässe an seinem Konkurrenzmedikament behoben habe. Die Food and Drug Administration erklärte, dass Semaglutid von Novo Nordisk - vermarktet als Wegovy zur Behandlung von Fettleibigkeit und als Ozempic für Diabetes - weiterhin nur bedingt zur Verfügung stünden.

