In einem Interview mit Bloomberg sagte Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, am Freitag, sie glaube, dass die Politik an einem guten Punkt sei. Wichtige Erkenntnisse "Wir wissen nicht, was die neue Regierung tun wird, daher sind für mich die Daten wichtig. "Die Risiken für den Ausblick sind gleichmäßig verteilt. "Die Inflationsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...