GSK hat eine Studie mit seinen bekannten Krebsmedikamenten durchgeführt. Das Hauptziel der Untersuchung sei erreicht, so das Unternehmen.GSK erklärte am Freitag, dass die Ergänzung seines Krebsmedikaments Jemperli zur Standard-Chemotherapie, sowie zu Zejula als Erhaltungstherapie, in einer Studie das Überleben von Patienten mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs verbessert habe: Die Krankheit im Spätstadium habe sich laut Studie nicht verschlimmert. Damit sei das Hauptziel erreicht, so das Unternehmen. GSK erklärte aber auch, dass die Studie zur Ersttherapie von fortgeschrittenem Eierstockkrebs mit Zejula und Jemperli keine statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens zeigte. …