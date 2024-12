Über mangelnde Auftragseingänge kann Rheinmetall schon seit Jahren nicht mehr klagen und die Bücher füllen sich munter weiter. Nun meldete das Düsseldorfer Unternehmen, sich an gleich zwei Großaufträgen der Bundeswehr zu beteiligen. Als Partner treten Blackned und KNDS in Erscheinung. Insgesamt soll das Auftragsvolumen allein für Rheinmetall bei 1,7 Milliarden Euro liegen.Anzeige:Dafür sollen in einem ersten Auftrag IT-Systeme bei allen Fahrzeug- und Plattformsystemen der Landstreitkräfte integriert werden. Bis zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...