Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag erneut im Minus beendet. Allerdings wurden zwischenzeitlich grosse Verluste gegen Handelsschluss stark abgebaut. Der Leitindex SMI war im Handelsverlauf mehrmals unter die Schwelle von 11'300 Punkte gefallen, näherte sich dann aber wieder Marke von 11'400 Zählern an. Auch andere europäische Handelsplätze standen am grossen Verfallstag an den Terminmärkten («Hexensabbat») weiter unter ...

