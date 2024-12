Berlin/Magdeburg - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach dem Anschlag in Magdeburg geäußert: "Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen", schrieb er in Sozialen Netzwerken.Weiter äußerte sich der Kanzler: "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden."Am Abend war um kurz nach 19 Uhr ein Fahrzeug auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast, die Behörden gehen sicher von einem Anschlag aus. Laut inoffiziellen Angaben aus Kreisen der Einsatzkräfte soll es mindestens elf Tote und bis zu 80 Verletzte geben. Offiziell wurde bisher nur eine hohe Zahl an Verletzten bestätigt.