Netflix hat am Freitagabend einen neuen Deal verkündet. Gemeinsam mit der FIFA unterzeichnete der Streaming-Anbieter eine Vereinbarung, wonach in den USA nur Netflix ein kommendes FIFA-Top-Turnier zweimal in Folge exklusiv übertragen darf. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details und das Potenzial des Deals für Netflix.Konkret hat sich Netflix die exklusiven US-Rechte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaften 2027 und 2031 gesichert. Damit wird das seit 1991 ausgetragene Turnier erstmals von einem Streaming-Konzern ...

