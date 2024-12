Magdeburg - Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist von Medien bereits gemeldete Zahl möglicher Todesopfer von offizieller Seite nicht vollständig bestätigt worden. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sprach vor Ort von zwei Todesopfern, unter Berufung auf Einsatzkräfte war zuvor eine Zahl von mindestens elf Toten kursiert.In jedem Fall aber gab es Dutzende Verletzte. Ein etwa 50-jähriger Mann aus Saudi-Arabien soll der Fahrer des Fahrzeugs gewesen sein, das am Abend auf den Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge raste. Haseloff sprach davon, dass der Mann seit Jahren in Sachsen-Anhalt als Arzt praktiziere.