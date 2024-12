München (ots) -Der FC Bayern München kann es auch außerhalb des SAP Gardens! Das Team von Gordon Herbert gewinnt einen Supr-Krimi bei Olimpia Mailand mit 79:78. Nick Weiler-Babb verwandelt den entscheidenden Freiwurf, auf der Gegenseite verpasst Mailand mit dem letzten Wurf knapp. Bayerns Matchwinner spricht von einem "hässlichen" Spiel, Bayern-Coach Gordon Herbert von einer "Defensivschlacht". "Wir haben bislang nicht so gut außerhalb des SAP Gardens gespielt. Das war definitiv die kompletteste Leistung", resümiert Herbert. ALBA Berlin verpasst nach einer tollen Vorstellung die Überraschung bei Olympiakos Piräus. "Wir haben ein nahezu perfektes Spiel gezeigt. Ich kann den Spielern nur zur ihrer Leistung und ihren Fokus gratulieren. Damit müssen wir im nächsten Spiel weitermachen", lobt ALBA-Coach Israel Gonzalez sein Team. Also keine Schützenhilfe für Bayern: Der FCB ist starker Vierter mit nunmehr 11 Siegen. Mehr hat bislang kein Team.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's schon an Weihnachten: Am 26. Dezember empfängt ALBA Berlin Real Madrid - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport. Der FC Bayern spielt einen Tag später ab 20 Uhr gegen Panathinaikos Athen.Olimpia Milano - FC Bayern München 78:79Die Bayern gewinnen einen Super-Krimi von Mailand! Dabei haben die Münchner im 1. Viertel schon alles unter Kontrolle, führen zwischenzeitlich 26:8. Doch die Mailänder holen auf, so dass die letzten Sekunden entscheiden. Ein verwandelter Freiwurf von Nick Weiler-Babb reicht - der FC Bayern ist auf Platz 4 und weiter in der EuroLeague-Spitzengruppe.Die dramatischen letzten Sekunden im Clip - der letzte Mailänder Wurf liegt schon auf dem Korb und fällt raus: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UHFSekZEdkg5NERUaW8rU1d5SWt6MkJENml5OVg2V3pmdWlqeTUxVjBXVT0=Die Bayern ziehen schnell auf 26:8 davon - und Devin Booker haut einen raus: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZitmN29pU1JYMFJ2ZkIycXY4ZDIyWWYyWFFWbGR3OHlJNnVXZ3R1ZkphWT0=Gordon Herbert, Trainer FC Bayern München: "Die 2. Halbzeit war für beide harte Arbeit. Es war eine Defensivschlacht. Unsere Leistung war sehr viel besser in der Defensive. Es war eine gute Antwort auf das letzte Spiel."Über einen Sieg außerhalb des SAP Gardens: "Wir haben bislang nicht so gut außerhalb des SAP Gardens gespielt. Das war definitiv die kompletteste Leistung." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OFR1bU0zMFB0aEo0dUlTdzhBRERKZzQ1WEwvbnM3MHNxWDNheXBablJ4WT0=Bayerns Matchwinner Nick Weiler-Babb gibt zu: "Es war hässlich. Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, dann sind wir nach einem schlechten 2. Viertel zusammengekommen. Wir haben hart gekämpft und wir brauchten auch einen großen Sieg auswärts." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N0tFb08zUzAzSGRjUWM5NC9IU0hXWEVxREZYbTk3MFVZZzZkWW9UTFNhST0=Mit 25 Punkten hat auch Carsen Edwards maßgeblichen Anteil am Bayern-Sieg: "Ehrlicherweise habe ich ein paar Fehler gemacht, habe ein paar Würfe nicht getroffen. Aber das Ende war gut für uns."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eHZ3bytHL3g1d1I0c3ByZFhTM0Y4TEFIR3FRWTMrUGJqaVdmL202eU41cz0=Olympiakos Piräus - ALBA Berlin 90:85ALBA Berlin verpasst nach einer tollen Vorstellung die Überraschung bei Olympiakos Piräus. Damit gibt's keine Schützenhilfe für Bayern München. Olympiakos sichert sich Platz 3. ALBA verliert zum 5. Mal in Folge und bleibt mit nur 3 Siegen das Schlusslicht der EuroLeague.Die spannende Schlussphase im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V0VIV0hBZjNqNDlNcFJnUm5VVUY2Q2tJUXJiRi9YRWJGK1FBb1lqWVBBZz0=Israel Gonzalez, Trainer ALBA Berlin: "Wir haben ein nahezu perfektes Spiel gezeigt. Ich kann den Spielern nur zur ihrer Leistung und ihrem Fokus gratulieren. Damit müssen wir im nächsten Spiel weitermachen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=enNNM1RmeDhiN0JOOWMwdUROK1dSQUwzeFB1NGIwVWhZZXgwTjFnN3dFdz0=Georgios Bartzokas, Trainer Olympiakos Piräus: "Dieses Spiel erinnert alle nochmal, dass wir hier in der Euroleague sind. Zu Beginn haben nichts von unserem Basketball gezeigt. Wir waren hektisch und sind die Falle von ALBA getappt. Sie haben in einer wichtigen Phase 5 Dreier getroffen und jede Menge Druck auf uns ausgeübt. Aber wir haben es geschafft zu gewinnen, das ist wichtig."Der link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wlc1ZElLMmYwb296RmMyMy9xL0JpN09BUFpTV1JEdGRYWlE3d1IzU2xRQT0=Roter Stern Belgrad - Maccabi Electra Tel Aviv 81:73Der spektakulärste Pass des EuroLeague-Spieltags - im Football-Style über das gesamte Feld. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YThDaXhDUUJ0QmQxWnhuRVg2YU5PQUR3NHhxNzRwNHZKUkhYWnVqWktMYz0=Panathinaikos Athen - Baskonia 104:69Pana gewinnt - aber zahlt dafür einen hohen Preis. In der 1. Halbzeit zauberte Mathias Lessort, zusammen mit Kendrick Nunn eine 18-Tore-Führung heraus, bevor sich der Franzose zu Beginn des dritten Viertels schwer verletzte. Aber auch ohne hin zeigte sich der Titelverteidiger souverän und bleibt mit 104 Punkten, einem Rekord unter Trainer Ergin Ataman, auf Rang 7 an den Playoff-Plätzen dran. Die Basken bleiben auf Platz 14 im unteren Tabellendrittel.Der Titelverteidiger zaubert - und führt zur Pause deutlich gegen Baskonia. Die Highlights im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aXlSM1U4Mk1YcXluY3NlRXc0eHAySWpBckhZN21TS3R6M2htWmlkMk1LOD0=Ergin Ataman, Trainer Panathinaikos: "Wir haben nichts zu feiern. Mathias hatte viel Pech. Ich glaube, er hat sich das Bein gebrochen. Das gesamte Team war danach extrem schockiert. Auch auf den Tribünen gab es ernsthafte Gesundheitsprobleme. Jemand hat einen Herzinfarkt bekommen. Das Spiel wurde für 10 Minuten unterbrochen. Ich hoffe, dass beide, Mathias und der Fan auf der Tribüne, bald wieder gesund sind. Wir haben guten Basketball gespielt, das Spiel gewonnen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M2JaU1RLMllubkJLR0U0VG1qZnRqVHZxUDNqeVgrSUJsVFVYbEVKTTlIMD0=Pablo Laso, Trainer Baskonia: "Wir hätten besser ins Spiel kommen müssen. Wenn du auf diesem Niveau mithalten willst, musst du von der ersten Minute da sein. Wir hatten dumme Turnovers, sie haben sich eine hohe Führung herausgespielt und danach war es einfach für sie." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=emd4ZWFnMFNyK2tqdVU5TFlWUHk0TWFvelVMVlYvazdxVEtHYmVoZjM5TT0=Schock für den Titelverteidiger! Pana-Star Mathias Lessort knickt bei einem Steal übel um und verletzt sich schwer. Seine Teamkollegen und die Fans haben Tränen in den Augen. Vom Publikum gibt es aufmunternden Applaus und "Mathias!"-Sprechchöre. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=WE1lbEUvRHIzYmRyK3hrMTZEMmFCa0V0WFNPYkdBZ3dTNFZnWUJna1dYND0=Pana liefert auch ohne Lessort - weil Lorenzo Brown aufdreht. Die Gala des 34-Jährigen im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SkxsTWtkNm5xdW5DRG5DbGhJQUtSYWp5Tk15MVRzZmlKalB6ZlhWalR5dz0=Starke Szene! Nach Spielende gibt es erneut "Mathias"-Sprechchöre für den verletzten Lessort. Baskonia-Akteur Markus Howard betet zusammen mit den Pana-Spielern im Kreis für den 29-Jährigen: clipro.tv/player?publishJobID=N2xaR2NBczV3Y0tHU0V3WWJ3clovbEt2enhrY1ZseUNVZVdaYy9jenlvOD0=Real Madrid - AS Monaco 94:72Souveräner Erfolg für die Königlichen gegen den Tabellenführer. Zwei Tage nach dem Sieg gegen den FC Bayern war Monaco in Madrid chancenlos. Bereits zur Pause führten die Hausherren mit 18 Punkten und ließen im Anschluss nichts mehr anbrennen. Dadurch kassieren die Monegassen die Tabellenführung wieder an Paris ein und fallen auf Rang 2. Real Madrid verbessert sich auf Platz 12.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=UU9HcFdsYnpNZ0FvV2IxUlp3VTk2UzFRUmpJRml2emdnZEcxSXpmV0cwUT0=Chus Mateo, Trainer Real Madrid: "Wir müssen weiterkämpfen. Jedes Spiel ist wichtig in der EuroLeague und jedes Spiel ist extrem tough. Heute haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die nur 4 oder 5 Mal verloren hat. Es war schwer, ihnen entgegenzutreten, weil sie sehr gute Spieler haben. Aber wir haben in der Defense einen guten Job gemacht. Wir können jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen. Aber dafür müssen wir dieselbe Konzentration wie heute zeigen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RFVvdGJTNVU5OXNhMTI2WTg5aXpTNE1RSEZFcktqbE5HQ1ZqSGxhZkNtdz0=EuroLeague - live bei MagentaSport17. SpieltagDonnerstag, 26.12.Ab 18.30 Uhr: ALBA Berlin - Real MadridAb 18.45 Uhr: AS Monaco - Anadolu Efes IstanbulAb 19.50 Uhr: Maccabi Playtika Tel Aviv - Zalgiris KaunasAb 20 Uhr: EuroLeague KonferenzAb 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Olympiakos PiräusFreitag, 27.12.Ab 20 Uhr: FC Bayern München - Panathinaikos AthenAb 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Paris Basketball, FC Barcelona - Roter Stern Belgrad, Virtus Bologna - ASVEL VilleurbanneEurocup - live bei MagentaSport13. SpieltagDonnerstag, 26.12.Ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - Besiktas Istanbul