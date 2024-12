Die BayWa AG verzeichnete am 20. Dezember 2024 einen erheblichen Kursrückgang. Der Handelstag endete mit einem Kursverlust von 5,48 Prozent, wodurch die Aktie auf 19,85 Euro fiel. Diese negative Entwicklung setzt sich in einer ohnehin schwierigen Phase fort, in der der Konzern mit strukturellen Herausforderungen kämpft. Die Marktkapitalisierung des Handels- und Dienstleistungsunternehmens beläuft sich aktuell auf 24,7 Millionen Euro.

Umstrukturierung steht bevor

Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation plant die BayWa AG eine umfassende Umstrukturierung. Diese strategische Neuausrichtung wird von personellen Veränderungen im Management begleitet, die das Unternehmen kürzlich bekannt gab.

Anzeige