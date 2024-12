Die Bristol-Myers Squibb Aktie zeigt sich zum Jahresende in einer stabilen Position. Der Pharmariese verzeichnete am 21. Dezember einen Kursanstieg von 0,40 Prozent auf 55,05 EUR. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum leichten Monatsverlust von 1,81 Prozent, während die Jahresperformance mit einem Plus von 17,88 Prozent deutlich positiver ausfällt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 111,4 Milliarden EUR.

Aktuelle Dividendenausschüttung

Für das kommende Jahr hält Bristol-Myers Squibb an seiner kontinuierlichen Dividendenpolitik fest. Das Unternehmen plant auch 2024 die Ausschüttung einer vierteljährlichen Dividende von 0,60 USD, wobei die nächste Zahlung für den 4. Januar 2024 vorgesehen ist.

