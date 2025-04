DJ Evotec bekommt von Bristol Myers Squibb 75 Mio Dollar für Erfolge

DOW JONES--Evotec hat für die Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb im Bereich Protein Degradation Erfolgszahlungen in Höhe von insgesamt 75 Millionen US-Dollar von dem US-Unternehmen bekommen. Leistungs- und programmabhängige Erfolge hätten die Zahlungen ausgelöst, teilte Evotec in Hamburg mit. Das vor drei Jahren begonnene Programm dient der Identifikation hochrelevanter Zielstrukturen in der Onkologie, wie es weiter hieß. Evotec kooperiert seit 2018 mit dem US-Pharmariesen.

