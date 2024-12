Frankfurt/Main - Am 15. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt daheim gegen den FSV Mainz 05 mit 1:3 verloren.In einem von Beginn an turbulenten Spiel hatte die Eintracht die ersten guten Chancen: Nach 40 Sekunden zielte Skhiri aus 18 Metern knapp zu hoch, in der siebten Minute misslang Collins das Zuspiel für den einschussbereiten Marmoush.Stattdessen gingen in der 16. Minute die Gäste äußerst kurios in Führung: Unter Druck spielte Skhiri Keeper Kaua Santos im hohen Bogen an und der Brasilianer bugsierte das Leder zunächst an die Latte, von wo es über den Arm unglücklich in die Maschen prallte.Die Hessen fanden eigentlich eine gute Antwort, hatten in der 19. Minute aber erneut Pech: Kristensen köpfte nach Ecke nur an den Querbalken.Dennoch gab es in der 21. Minute Grund zur Hoffnung für die Toppmöller-Elf: Nach einem groben Foulspiel von Amiri gegen Skhiri sah der formstarke Mainzer Spielmacher Glattrot und die 05er mussten fortan zu zehnt weiterspielen.Davon ließ sich die Henriksen-Elf aber keinesfalls beeindrucken, im Gegenteil: Nach einer verunglückten Abwehraktion durfte Nebel aus 18 Metern abziehen und die Kugel schlug von Koch abgefälscht unhaltbar im Kasten ein.Frankfurt näherte sich anschließend weiter an, aber ohne Erfolg. Zur Pause lagen die Hausherren gegen hocheffiziente Gäste mit 0:2 zurück.In Durchgang zwei erzeugte erneut die SGE die erste Torgefahr: Der eingewechselte Uzun hätte in der 49. Minute nach Hojlund-Pass aus wenigen Metern nur noch einschieben brauchen, traf den Ball aber nicht richtig und Zentner konnte festhalten.Stattdessen folgte in der 58. Minute die nächste Kuriosität: Einen missratenen Pass von Kaua Santos fing der gerade eingewechselte Veratschnig ab, Lee scheiterte nach dessen Pass noch am Torwart, Nebel konnte aber abstauben und ließ den Gästeblock jubeln.Dennoch gaben sich die Adlerträger nicht auf und wurden in der 75. Minute endlich belohnt: Kristensen durfte nach Brown-Ecke aus fünf Metern köpfen und traf per Aufsetzer links ins Eck.Die Gastgeber erhöhten den Druck nun merklich und drängten die Rheinland-Pfälzer in die Defensive. Uzun schoss in der ersten Minute der Nachspielzeit haarscharf links vorbei. Es wollte aber nichts mehr herausspringen, das Auswärtsteam triumphierte in Unterzahl.Damit klettert Mainz in der Tabelle auf Rang fünf, Frankfurt bleibt dagegen vorerst auf Platz drei stehen.In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es zudem die folgenden Ergebnisse: Stuttgart - St. Pauli 0:1, Hoffenheim - Gladbach 1:2, Bremen - Union Berlin 4:1, Kiel - Augsburg 5:1.