Magdeburg - Nach der Amokfahrt von Magdeburg hat Bundesinnenministerien Nancy Faeser (SPD) zusätzliche Ermittlungen angekündigt, um herauszufinden, welche Behörden zuvor Hinweise auf den Täter hatten. "Das Bundeskriminalamt unterstützt die Ermittlungen der Behörden in Sachsen-Anhalt", sagte sie der "Bild am Sonntag"."Die Ermittlungsbehörden werden alle Hintergründe aufklären. Dabei wird auch genau untersucht, welche Hinweise es in der Vergangenheit bereits gab und wie diesen nachgegangen wurde."In den Krankenhäusern werde weiter alles getan, um die Leben der Schwerstverletzten zu retten, so Faeser weiter. "Wir unterstützen mit erfahrenen Kräften des Bundeskriminalamts bei der Betreuung der vielen Betroffenen, Verletzten und Angehörigen in Magdeburg."