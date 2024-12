Berlin - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist weiterhin der beliebteste Politiker Deutschlands. 46 Prozent der Befragten erklärten im 23 Persönlichkeiten umfassenden "Politikerranking", das das Meinungsforschungsinstituts Insa jährlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, dass der SPD-Politiker im neuen Jahr möglichst viel Einfluss in der deutschen Politik haben solle, nochmal vier Prozent mehr als im Vorjahr.Hinter Pistorius liegt wie im Vorjahr Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): 38 Prozent wünschen sich, dass er möglichst viel Einfluss nimmt. Auf Platz 3 und 4 folgen BSW-Chefin Sahra Wagenknecht und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz mit jeweils 32 Prozent. Dahinter kommt AfD-Chefin Alice Weidel mit 32 Prozent. Sie machte den größten Sprung nach oben und verbesserte sich im Ranking von Platz 11 auf 5.Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist im Vergleich zur Vorjahresumfrage um 2 Punkte auf 24 Prozent gefallen. Wirtschaftsminister Robert Habeck soll nach Meinung von 28 Prozent der Befragten (+1) eine möglichst große Rolle spielen, von Ex-Finanzminister Christian Lindner wünschen sich das 27 Prozent (-1). Am meisten an Zustimmung verloren hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach: Er fällt um neun Punkte auf nur noch 19 Prozent.Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.005 Personen im Zeitraum vom 18. bis zum 19. Dezember 2024.