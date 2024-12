Sie waren mit Ihrer Strategie im Jahr 2024 erfolgreich? Wenn das so ist, gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Börsenerfolg. Sollte das nicht der Fall sein und Sie gehören zu den Verlierern 2024, dann haben Sie wahrscheinlich etwas falsch gemacht. In diesen Tagen können Sie auf verschiedenen Portalen die Börsen-Aussichten für 2025 lesen und Sie werden sicherlich viele unterschiedliche Aktien in den Übersichten finden oder einfach einen groben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...