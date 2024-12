Die ChromaDex Corporation verzeichnet zum Ende des Jahres 2024 eine gemischte Performance an der Börse. Der aktuelle Kurs von 5,275 EUR spiegelt einen Tagesgewinn von 1,44 Prozent wider, während die monatliche Entwicklung einen Rückgang von 27,24 Prozent aufweist. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung des Biotechnologie-Unternehmens mit einem Plus von über 300 Prozent, was das wachsende Interesse an dessen Produkten im Bereich des gesunden Alterns unterstreicht.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 401 Millionen EUR und 76,4 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich ChromaDex im mittleren Marktsegment. Das Unternehmen weist für 2024 ein KGV von 170,83 auf, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 56,61 liegt.

