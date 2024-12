Die Nestlé-Aktie zeigt in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 eine deutlich negative Entwicklung. Der Kurs des Schweizer Lebensmittelkonzerns notierte am 20. Dezember bei 73,68 CHF, was einem Tagesverlust von 0,62 Prozent entspricht. Die monatliche Bilanz weist einen Rückgang von 4,10 Prozent auf, während sich der Jahresverlust auf beachtliche 24,29 Prozent beläuft. Der aktuelle Kurs liegt nur minimal über dem 52-Wochen-Tief.

Verkaufszahlen unter Druck

Die jüngsten Handelsdaten spiegeln die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens wider. Der Aktienkurs verzeichnet weitere Einbußen, wobei die Distanz zum 52-Wochen-Hoch mittlerweile 36,94 Prozent beträgt. Die aktuelle Marktposition deutet auf ein herausforderndes Geschäftsjahr für den weltweit agierenden Konzern hin.

Anzeige

Nestle-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nestle-Analyse vom 22. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Nestle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nestle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nestle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...