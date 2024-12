Am 9. Dezember wurde die Ausstellung "Langlebigkeit im Tao der Chrysantheme: Die Kunstwelt von Qi Baishi", die von der Kweichow Moutai Group unterstützt wird, im Historischen Museum der Universität Athen eröffnet.

Gao Shan(R3), and Petros Tatoulis(R2), took a group photo with other guests at the opening ceremony of the exhibition. (Photo: Business Wire)