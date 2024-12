Kaiserslautern - Zum Abschluss des 17. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Köln 1:0 beim 1. FC Kaiserslautern gewonnen und sich damit die Herbstmeisterschaft gesichert.Die Kölner und die Roten Teufel lieferten sich am Sonntag von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Die Geißböcke hatten aber die besseren Chancen und gingen auch in der 33. Minute durch einen Treffer von Dejan Ljubicic in Führung. Dieser konnte dabei eine Flanke von Linton Maina per Kopf verwerten.Nach dem Seitenwechsel nahm der Druck der Hausherren immer mehr zu, Köln stand aber gut und ließ nur wenige wirklich zwingende Chancen zu. Letztendlich verteidigten die Gäste die Führung über die Zeit und sicherten sich damit die drei wichtigen Punkte im Aufstiegsrennen.Köln hat durch den Sieg jetzt zwei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten KSC, Kaiserslautern steht auf dem neunten Rang. Für die Geißböcke geht es nach der Winterpause am 18. Januar beim Hamburger SV weiter, Kaiserslautern ist am gleichen Tag gegen Ulm gefordert.Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Hannover 96 - Hertha BSC 0:0, Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 2:1.