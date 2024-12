Thyssenkrupp nucera-Aktien ISIN: DE000NCA0001 konnten im Wochenverlauf 12,15 Prozent zulegen. Damit war der Anbieter für hocheffiziente Elektrolyseanlagen, der seinen Geschäftssitz in Dortmund hat, der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 10,15 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 11,34 Euro auf Xetra gesehen. Einen Teil der überkauften Situation wurde nach dem Kurssprung bereits abgebaut, im Moment sieht ...

