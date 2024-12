Wolfram - ein Rohstoff, dessen strategische Bedeutung in Zeiten geopolitischer Spannungen und technologischer Innovationen kaum zu überschätzen ist. Während die Welt über Energiewende und nachhaltige Lieferketten spricht, stellt sich die Frage, wie wir die Versorgung mit kritischen Metallen sichern, die für moderne Technologien und Verteidigungssysteme unverzichtbar sind. Insbesondere die USA, angetrieben durch Sicherheitsinteressen des Verteidigungsministeriums, haben Wolfram in den Fokus gerückt. Doch was macht dieses Metall so einzigartig, warum sollten Investoren jetzt ein Auge darauf werfen und mit welcher Aktie kann man an der Entwicklung teilhaben? Mehr dazu im Bericht.

