© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo

Die Aktie von Fresenius Medical Care wird wieder in den DAX aufgenommen, doch das ist für Anleger nicht die einzige gute Nachricht!Das Börsenjahr 2024 neigt sich langsam seinem Ende entgegen. In Frankfurt stehen Händler feiertagsbedingt vor nur noch drei Handelstagen. Nichtsdestotrotz wird es noch zu einer gewichtigen Änderung der Indexzusammensetzung kommen. Nachdem Adnoc, die staatliche Ölgesellschaft des Golfstaates Abu Dhabi mehr als 90 Prozent des Spezialchemiekonzerns Covestro erworben hat, wird dieses den deutschen Leitindex DAX verlassen müssen - die Mindestanforderung an den Free Float ist nicht mehr erfüllt. Den freigewordenen Platz wird der Gesundheitskonzern Fresenius Medical …