InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - December 23

InterContinental Hotels Group PLC (the Company)

Purchase of own shares

The Company announces that on 20 December 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 20 December 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 21,789 Lowest price paid per share: £ 97.7200 Highest price paid per share: £ 99.8400 Average price paid per share: £ 99.3532



The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 158,546,259 ordinary shares in issue (excluding 6,241,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 21,789 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 20 December 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 20,449 - 1,340 - Highest price paid (per ordinary share) £ 99.8400 - £ 99.8000 - Lowest price paid (per ordinary share) £ 97.7200 - £ 99.4800 - Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 99.3309 - £ 99.6926 -

