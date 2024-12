Mit strategischen Zukäufen treibt die deutsche Merck ihr geplantes Wachstum zielgerichtet voran. Die Anleger zeigen sich zuletzt aber skeptisch - was zu einer historisch günstigen Bewertung führt. Die 2024er-Zukäufe sind zwar eher klein, werden in der Summe aber Wirkung zeigen. Mit Mirus Bio holte CEO Belén Garijo im August für 600 Mio. US-Dollar neue Lösungen für Zell- und Gentherapien in den Life-Science-Bereich, der gut die Hälfte der Erlöse und Gewinne erwirtschaftet. Der Messtechniker Unity-SC erweiterte im Juli das kleine, aber feine Elektronikgeschäft ...

