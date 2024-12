"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Fraport legte am Freitag auf ein Zweieinhalbjahreshoch zu. Der Kursanstieg von 5,9 % wurde maßgeblich durch die Bekanntgabe einer neuen vierjährigen Entgeltvereinbarung mit den Fluggesellschaften beflügelt, die von Marktbeobachtern als vorteilhafter als erwartet eingestuft wurde. Einige Analysten setzten daraufhin ihre Kursziele herauf. JPMorgan rechnet nun mit 66 €, Goldman Sachs sogar mit 87 €.Heute kam dann noch hinzu, dass Fraport über die Feiertage mit einem regen Reiseverkehr rechnet. Allein heute habe es 1.100 Starts und Landungen gegeben, mit rund 170.000 Passagieren, so Fraport. Eine ähnlich hohe Zahl werde auch am Sonntag erwartet. Der Reiseverkehr habe bereits am Freitag mit dem Beginn der Schulferien Fahrt aufgenommen, so der Sprecher. Bis zum 26. Dezember könnte die Marke von einer Million Passagieren erreicht werden. Das entspreche in etwa dem Niveau des Vorjahres und sei "eine gute Zahl".Das Überschreiten der Widerstandszone bei rund 55/56 € lieferte nun auch in charttechnischer Hinsicht ein Kaufsignal.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.