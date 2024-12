Die Knorr-Bremse AG treibt ihre Portfolio-Optimierungsstrategie im Rahmen des BOOST 2026-Programms mit zwei wesentlichen Schritten voran: dem Verkauf der R.H. Sheppard Co., Inc. und dem Abschreiben von Forderungen aus dem Verkauf der Kiepe Electric GmbH. Diese Maßnahmen werden das Ergebnis je Aktie (EPS) im vierten Quartal 2024 mit insgesamt ca. 0,68 EUR negativ beeinflussen (ohne Liquiditätsbelastung). Trotz dieser kurzfristigen Effekte bestätigt Knorr-Bremse die operative Prognose für 2024 mit einem Umsatz von 7,8 bis 8,1 Mrd. EUR, einer EBIT-Marge von 11,5 % bis 13 % und einem Free Cashflow von 550 bis 650 Mio. EUR. Das BOOST 2026-Programm bleibt mit bereits 400 Mio. EUR der geplanten 700 Mio. EUR an Verkäufen auf Kurs. Angesichts des EPS-Drucks und der Marktschwankungen, insbesondere im Bereich Nutzfahrzeugsysteme, halten die Analysten von mwb research ihre HALTEN-Empfehlung sowie das Kursziel von 76,00 EUR aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Knorr%20-%20Bremse%20AG