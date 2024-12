ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom nach Quartalszahlen von 220 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sich die Offenlegungen des Anbieters von Halbleiter- und Infrastruktur-Software zum adressierbaren Markt (SAM) und den wahrscheinlichen Ergebnissen, etwa für KI-Netzwerkgeschäfte, durchgesehen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Folge habe er seine Umsatzschätzungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 deutlich angehoben./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2024 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2024 / 03:00 / GMT

US11135F1012