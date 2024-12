In der heutigen, schnelllebigen Welt, die von Fortschritt und Selbstoptimierung geprägt ist, scheint das Thema Sterben oft fehl am Platz. Doch es ist gerade die Konfrontation mit dem Tod, die uns wertvolle Einsichten über das Leben schenkt. Was macht ein erfülltes Leben aus? Was bleibt am Ende von uns wirklich wichtig? Sterbende können uns darauf eine klare Antwort geben - eine, die nicht in Zahlen oder Erfolgen gemessen wird, sondern in Menschlichkeit und Fürsorge.Von Geburt bis Tod sind wir auf Zuwendung angewiesen - zunächst als schutzbedürftige Kinder, später oft als Unterstützende oder selbst Hilfsbedürftige. Diese wechselseitige Abhängigkeit, die uns ein Leben lang begleitet, wird im Sterben besonders sichtbar. Dabei zeigt sich: Es sind nicht Unabhängigkeit oder Autonomie, die den Kern unserer Existenz ausmachen, ...

