AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus übernimmt das Online-Reisebüro Despegar . Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, die einen Kaufpreis von 19,50 US-Dollar je Aktie vorsehe, teilte Prosus am Montag mit. Das sei ein Aufschlag von einem Drittel auf den Despegar-Schlusskurs vom Freitag. Insgesamt ergebe sich ein Deal-Volumen von 1,7 Milliarden Dollar (1,6 Mrd Euro). Der Verwaltungsrat von Despegar habe der Übernahme zugestimmt. Die Aktien des Unternehmens legten im vorbörslichen US-Handel auf 19,31 Dollar zu.

"Despegar ist ein hochprofitables Unternehmen mit einer attraktiven Marktposition und einem erfahrenen Managementteam", sagte Prosus-Chef Fabricio Bloisi laut Mitteilung. Es ergänze die Präsenz des Konzerns in Lateinamerika. Mit dem Kauf sieht Prosus die Zahl der Kunden in Lateinamerika auf 100 Millionen wachsen - im Online-Handel, Tourismus und Fintech-Bereich.

Despegar wurde den Angaben zufolge 1999 in Argentinien gegründet und ist seit 2017 an der New Yorker Börse notiert. Das Unternehmen wickle pro Jahr mehr als 9,5 Millionen Transaktionen ab und habe dabei 2023 einen Umsatz von 706 Millionen Dollar sowie einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 116 Millionen Dollar erzielt./mis/men