Die Rheinmetall-Aktie steht am Montag an der Spitze des DAX mit einem deutlichen Kursplus von +3,5%. Doch was treibt die Papiere des Rüstungskonzerns jetzt an? Und kann beim Kurs noch mehr möglich sein? Positiver Impuls für Rüstungskonzerne NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat Rüstungskonzernen wie Rheinmetall & Co. einen positiven Start in die Woche beschert. In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur verwies er auf den zu erwartenden Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...