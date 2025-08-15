Rheinmetall-Aktionäre brauchen derzeit starke Nerven. Am Freitag-Vormittag steht die Rüstungsaktie mit Verlusten von über vier Prozent mal wieder am DAX-Ende. Seit dem Allzeithoch Anfang Juni hat der Wert schon fast 20 Prozent eingebüßt. Aktuell belasten die vom Alaska-Gipfel ausgehenden Friedenshoffnungen. Was die Charttechnik nun aussagt.Bei den im laufenden Jahr sehr stark gestiegenen Aktien von Rheinmetall machen Anleger weiter Kasse. Am Freitag-Vormittag steht der Rüstungswert mit einem Abschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
