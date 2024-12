www.bernecker.info

Auf der Verfolgerspur hinter bekannten börsennotierten Hausbau-Konzernen wie KB HOMES, TOLL BROTHERS oder LENNAR (nur einige Beispiele) befindet sich CHAMPION HOMES. Mit einem breiten Sortiment inklusive Modulbauweise und mobilen Wohneinheiten in den Kategorien Single-Family, Multi-Family und Beherbergung. Auch ein Umzugservice für mobile Häuser gehört bei CHAMPION HOMES zum Repertoire. Das Unternehmen ist mit 48 Standorten in den USA und im westlichen Kanada aktiv.Die Aktie von CHAMPION HOMES läuft unter dem NYSE-Kürzel "SKY" und hat in 2024 eine Performance von + 29 % hingelegt. Gegen 5,5 Mrd. $ Börsenwert steht ein Umsatz von ca. 2,4 Mrd. $ mit 7 % Nettomarge. 27er Forward-KGV wirkt anspruchsvoll, allerdings: Das Unternehmen schafft (Quelle: CNBC) eine Eigenkapitalrendite von 10,5 % bei einem Verhältnis von Verschuldung zu Eigenkapital bei 7,5 %. Bei deutlich höherer Verschuldungsquote liegen konkurrierende Hausbauer oftmals beim KGV unter 10, eine Ausnahme bildet die ebenfalls geringer verschuldete CAVCO HOMES.Kürzlich hat Craig-Hallum die "SKY"-Aktie mit einem Kursziel von 105,37 $ als Kauf eingestuft, dies wäre immerhin knapp 9 % Kurspotenzial. In der aktuellen Schwäche der Branche wartet man trotz der Indexaufnahme auf Kurse unter 90 $.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.