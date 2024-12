EQS-Media / 23.12.2024 / 16:22 CET/CEST

Produktion um fast 50 % gesteigert

Bereits vier von sieben geplanten Instandsetzungen der Phase 2 umgesetzt

Erfolgreicher Test einer elektrischen Tauchpumpe (ESP) mit vielversprechenden Förderraten

Evaluierung des ESP-Systems für möglichen Einsatz bei weiteren ausgewählten Bohrungen

Neue Verwendung von Gas anvisiert: Gas to Bitcoin

Berlin, 23. Dezember 2024. Die RIXX Invest AG gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC das Jahr 2024 erfolgreich beschließen wird. Die Zahl der produzierenden Quellen liegt nunmehr bei 39 (zuvor: 30). Die monatliche Fördermenge stieg auf 1583 Barrel (Vorjahr: 1061); diese Zahl beinhaltet Prognosen für die Monate November und Dezember. Damit wäre die Fördermenge um knapp 50 % gestiegen. Für das Jahr 2025 wird mit einem Produktionsanstieg von 30 bis 50 % gerechnet. Die monatliche Produktionsrate soll nach der Planung innerhalb der ersten sechs Monate des Jahres die Marke von 2000 Barrel überschreiten.



Essenziell für das Wachstum im Jahr 2024 waren drei weitere Instandsetzungsprojekte-Projekte der zweiten Phase des Entwicklungsplans, die erfolgreich abgeschlossen worden sind. Nach der ersten erfolgreichen Bohrung, die Anfang November gemeldet wurde, sind damit nun bereits vier der insgesamt sieben geplanten Instandsetzungen der Phase 2 umgesetzt und in Produktion gegangen. Das Rattlesnake-Management hat darüber hinaus eine Liste von 30 Quellen aufgestellt, denen eine Förderung von mindestens 10 bis 15 Barrel am Tag zugetraut wird. Diese Liste wächst, je weiter die Datenbestände durchforstet werden. Für das Jahr 2025 ist geplant, mindestens 12 Quellen von dieser Liste wieder in Betrieb zu nehmen.



Parallel zu den planmäßig durchgeführten Instandsetzungen wurde bei einer weiteren Bohrung erfolgreich eine elektrische Tauchpumpe (ESP - Electric Submersible Pump) getestet. "Die ersten Ergebnisse des ESP-Systems sind sehr vielversprechend. Wir beobachten deutlich höhere Anfangsförderungen im Vergleich zu konventionellen oberirdischen Pumpen. Nach einer gründlichen Evaluierung der Leistungsdaten und der Wirtschaftlichkeit werden wir über den möglichen Einsatz dieser Technologie bei weiteren ausgewählten Bohrungen entscheiden", erläutert das Management der Rattlesnake Oil and Gas LLC.



Die zweite Phase des Entwicklungsplans, die im Oktober 2024 gestartet wurde, umfasst insgesamt sieben Workover-Projekte in den Ölfeldern DCRC, Wiederkehr und Government Wells (North Field). Die nun erfolgreich durchgeführten vier Workovers markieren einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung dieser Phase.



"Mit der erfolgreichen Durchführung von bereits vier der sieben geplanten Workovers liegen wir voll im Zeitplan unseres Entwicklungsplans. Diese Maßnahmen, zusammen mit der Erprobung innovativer Fördertechnologien, sind wichtige Bausteine auf unserem Weg zum mittelfristigen Produktionsziel von 700 bis 1.000 Barrel pro Tag", kommentiert das Management der Rattlesnake Oil and Gas LLC.



Die verbleibenden drei Workover-Projekte der Phase 2 sollen in den kommenden Monaten umgesetzt werden. Parallel dazu wird die Infrastruktur weiter ausgebaut, um die steigende Produktion effizient verarbeiten zu können. Die RIXX Invest AG wird über die weiteren Fortschritte bei der Umsetzung des Entwicklungsplans sowie die Entwicklung des ESP-Tests zeitnah berichten.



Das Management der Rattlesnake arbeitet darüber hinaus an einem Plan, das auf den Feldern vorhandene Gas produktiv zu vermarkten. Der reine Verkauf ist angesichts der dauerhaft niedrigen Gas-Preise nicht wirtschaftlich. Daher wird nun ein Plan geprüft, mit dem Gas eine Bitcoin-Schürf-Anlage zu betreiben (Gas to Bitcoin). Auf diesem Wege ließe sich ein mehrfach höherer Preis für das Gas erzielen.





