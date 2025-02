EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

RIXX Invest AG: RIXX Invest AG beschließt strategische Neuausrichtung - Transformation zum innovativen Value-Add Investor



21.02.2025 / 12:44 CET/CEST

Ad-Hoc-Meldung RIXX Invest AG beschließt strategische Neuausrichtung - Transformation zum innovativen Value-Add Investor Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014 Berlin, 21. Februar 2025 12:15 MEZ: Die RIXX Invest AG, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, gelistet im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A3H2341), teilt mit: Der Aufsichtsrat der RIXX Invest AG hat in seiner außerordentlichen Sitzung einstimmig die strategische Neuausrichtung des Unternehmens beschlossen. Die RIXX Invest AG wird sich von einem reinen Öl- und Gas-Förderer zu einem innovativen Value-Add Investor transformieren. Die neue Strategie basiert auf vier Geschäftsfeldern: Weiterer Ausbau des bestehenden Öl- und Gas-Geschäfts in Texas (aktuell 40+ aktive Quellen) Implementierung von energieautarkem Crypto-Mining unter Nutzung von Flare-Gas der eigenen Förderstandorte Aufbau eines Value-Add Immobilienportfolios Entwicklung eines Venture Capital Segments Die Umsetzung der Strategie beginnt unmittelbar mit der Installation der ersten Mining-Container an den Förderstandorten in Texas. Parallel dazu startet der systematische Aufbau der neuen Geschäftsfelder im Immobilien- und Venture-Capital-Bereich. Die Finanzierung der Wachstumsstrategie soll durch eine Kombination aus klassischen und innovativen Finanzierungsinstrumenten erfolgen. Der Vorstand erwartet durch die Neuausrichtung eine signifikante Steigerung der Ertragskraft des Unternehmens, insbesondere durch die Synergieeffekte zwischen den Geschäftsfeldern und die kosteneffiziente Nutzung des Flare-Gases für das Crypto-Mining. Über die RIXX Invest AG Die RIXX Invest AG ist ein börsennotiertes Investmentunternehmen mit Sitz in Berlin. Über ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil & Gas betreibt das Unternehmen Öl- und Gasförderung in Texas, USA. Mit der beschlossenen strategischen Neuausrichtung entwickelt sich die RIXX Invest AG zu einem innovativen Value-Add Investor mit den Geschäftsfeldern Rohstoffförderung, Crypto-Mining, Immobilien und Venture Capital. Kontakt Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin Deutschland, Telefon: +49 30 1234567 Email: info@rixx-invest.de Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen. Ende der Ad-hoc-Mitteilung





