Die Ölpreise sind am Montag trotz eines positiven asiatischen Handels um mehr als 0,50% gefallen. - Die Märkte scheinen am Montag im Vorfeld einer durchwachsenen Handelswoche recht nervös zu sein - Der US-Dollar Index flirtet mit einem möglichen neuen Zweijahreshoch, sollte er weiter nach oben tendieren. - Die Rohölpreise drehen am Montag ins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...