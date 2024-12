Ashburton-Goldprojekt: Ein Wendepunkt? - Interview mit CEO Luke Mortimer

Anzeige / Werbung

Das Ashburton-Goldprojekt steht vor einer potenziell wegweisenden Zukunft: Mit einer Übernahmeoption von De Grey Mining, die gerade bis August 2025 verlängert wurde, und Goldpreisen, die neue Höchststände erreichen, könnte Kalamazoo Resources den entscheidenden Durchbruch erzielen. CEO Dr. Luke Mortimer spricht über die Bedeutung dieser Entwicklungen, die strategische Partnerschaft mit De Grey und wie das Projekt die Aufmerksamkeit der Branche auf sich zieht.

Das Ashburton-Goldprojekt mit einer Ressource von 1,44 Millionen Unzen und einem Gehalt von 2,8 Gramm Gold pro Tonne steht laut Kalamazoo Resources im Fokus der Unternehmensstrategie. CEO Dr. Luke Mortimer hob in einem Interview die strategische Bedeutung des Projekts hervor und erläuterte, wie es die Grundlage für zukünftiges Wachstum bildet.



Seit Februar 2024 besitzt De Grey Mining eine exklusive Option, das Projekt für 30 Millionen AUD zu erwerben. Die Option beinhalte eine Vorauszahlung von 3 Millionen AUD sowie zwei Tranchen à 15 Millionen AUD. Ursprünglich sollte die Vereinbarung bis Februar 2025 gelten, wurde jedoch inzwischen um sechs Monate bis August 2025 verlängert. Der Deal umfasst auch die Übernahme bestehender Lizenz- und Royalty-Verpflichtungen. Dr. Mortimer betonte: "Die Verlängerung gibt uns und unseren Partnern zusätzlichen Spielraum, um den Wert des Projekts vollständig auszuschöpfen."



Bohrprogramme untermauern Qualität

Ein abgeschlossenes Bohrprogramm hat laut Kalamazoo beeindruckende Ergebnisse geliefert:



• 47 Meter mit 5,5 Gramm Gold pro Tonne

• 31,8 Meter mit 3,3 Gramm Gold pro Tonne

• 15,3 Meter mit 6,5 Gramm Gold pro Tonne

• 4,9 Meter mit 17,1 Gramm Gold pro Tonne



Diese Funde stärken die Einschätzung der Lagerstätte und untermauern das Potenzial einer POX-Anlage (Pressure Oxidation), die für die Verarbeitung des Goldes entscheidend sei.



Ashburton-Goldprojekt

Synergien durch Northern Star

Die geplante Übernahme von De Grey Mining durch Northern Star Resources für 5 Milliarden AUD könne zusätzlichen Rückenwind bieten. Northern Star verfüge über die Ressourcen, um die benötigte Infrastruktur zu realisieren. Dies verringere Risiken und erhöhe die Attraktivität des Projekts. "Die Unterstützung eines starken Partners wie Northern Star garantiert den Erfolg der Infrastruktur und bietet zusätzliche Sicherheit für den Abschluss des Ashburton-Deals", erklärte Mortimer.

Goldmarkt treibt Wachstum

Der Goldpreis hat seit der Unterzeichnung der Übernahmeoption im Februar 2024, als er bei etwa 2.025 USD pro Unze lag, einen beeindruckenden Anstieg auf nahezu 2.700 USD verzeichnet. Dieser deutliche Preisanstieg erhöht laut CEO Dr. Luke Mortimer den potenziellen Wert des Ashburton-Goldprojekts erheblich. Mortimer erklärte, dass die aktuelle Marktsituation, gepaart mit den hochwertigen Ressourcen des Projekts, eine große Chance biete, von den Goldpreissteigerungen zu profitieren.

Plan B

Sollte De Grey Mining die Option zur Übernahme des Ashburton-Goldprojekts nicht ausüben, habe Kalamazoo laut Mortimer mehrere alternative Strategien in der Hinterhand. Er betonte, dass das Unternehmen mit weiteren potenziellen Partnern in Gesprächen stehe, die ebenfalls Interesse an der Entwicklung des Projekts zeigen könnten. Alternativ bestehe die Möglichkeit, das Projekt eigenständig weiterzuentwickeln oder das gewonnene Erz direkt als Goldkonzentrat zu verkaufen. Mortimer erklärte: "Unsere Fortschritte in der Exploration und der steigende Goldpreis machen Ashburton zu einem äußerst attraktiven Projekt für Investoren und potenzielle Käufer. Selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass De Grey die Option nicht ausübt, ist unser Projekt heute wertvoller als je zuvor." Diese Flexibilität in der strategischen Ausrichtung biete Kalamazoo eine solide Verhandlungsposition.

Diversifiziertes Portfolio als Erfolgsfaktor

Neben dem Ashburton-Goldprojekt hat Kalamazoo ein breit gefächertes Portfolio an weiteren Projekten, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens stärken. Dazu gehört das Mallina West-Projekt, das in der Nähe von De Greys Hemi-Entdeckung liegt und über vielversprechende Explorationsmöglichkeiten verfügt. Darüber hinaus besitzt Kalamazoo Explorationsgebiete in Victoria, die ebenfalls ein hohes Potenzial für Goldfunde bieten.

Kalamazoo vor aufregenden Monaten

Kalamazoo Resources befindet sich an einem Wendepunkt, da mehrere zentrale Faktoren zusammenkommen, die die Zukunft des Unternehmens prägen könnten. Mit starken Bohrergebnissen, einer strategischen Partnerschaft mit De Grey Mining und der Verlängerung der Übernahmeoption bis August 2025 hat das Unternehmen mehr Zeit gewonnen, um den vollen Wert des Ashburton-Goldprojekts auszuschöpfen. Doch selbst wenn die Übernahme nicht zustande kommen sollte, ist Kalamazoo laut Mortimer gut aufgestellt: "Wir verfügen über alternative Strategien und ein starkes, diversifiziertes Portfolio, das uns in jedem Szenario Vorteile verschafft." In Kombination mit dem weiterhin wachsenden Goldmarkt zeigt sich, dass Kalamazoo auf einem stabilen Fundament steht, um sein Potenzial in den kommenden Monaten voll auszuschöpfen.



